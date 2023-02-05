Yunus Emre'de bahar dönemi kurs kayıtları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak düzenlenecek bahar dönemi kursları için kayıtlar 6 Şubat'ta başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek bahar dönemi kursları için kayıtlar başlıyor. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin vazgeçilmezi haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kurslar çerçevesinde hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 4-9 yaş arası çocuklar için jimnastik, 7-15 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, masa tenisi, 7-13 yaş çocuklar için futbol, 7-12 yaş çocuklar için judo ve 6-13 yaş arası çocuklar için de satranç kursları düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından 18 yaş üstü yetişkinlere ise aerobik, pilates ve zumba kursları verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar için 6 Şubat'ta başlayacak kayıt işlemleri, 10 Şubat tarihinde sona erecek. Kontenjanların sınırlı olacağı ve 18 Şubat'ta derslerin başlayacağı kurslara katılmak isteyenler kayıt formuna, duyuru görselinde yer alan QR kod ile ulaşabilecek.