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Yunus Timleri 8 kişiyi yakaladı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde çeşitli suç aletleri ile toplam 8 kişi yakalanılarak gözaltına alındı.


Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Hoşnudiye, Cumhuriye ve Şarhöyük mahallelerinde yaptıkları şok uygulamalarda, üzerlerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile delici ve kesici alet bulunan 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan uygulamada, uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, 3 tabanca ile bıçaklar ele geçirildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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