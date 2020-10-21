Yunus Timleri suçluların peşinde

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri tarafından 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bin 567 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda ruhsatsız tabanca bulunduran 7 şahıs, kuru sıkı tabanca bulunduran 6 şahıs ve 12 aranan şahıs yakalandı. Şüpheli 5 şahıstan ise 17,10 gram narkotik madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.