Yunus Timleri şüpheli şahıslara göz açtırmadı

Eskişehir'de Yunus Timleri tarafından kent genelinde şüpheli şahıs ve araçlarda gerçekleştirilen uygulamalarda, havalı tüfek, bıçak ve birçok narkotik madde ile hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Motosikletli Polis (Yunus) Timler Amirliğimizce 7-10 Şubat tarihleri arasında kentin birçok noktasında şüpheli şahıslar ile araçlarda uygulama ve kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, uygulaması esnasında; durdurulan şüpheli araçta yapılan kontrollerde araç içinden 3 adet faturasız havalı tüfek ele geçirdi. Araçta bulunan İ.Ç. (33) ve A.Y. isimli şahıslara yasal işlem yapıldı.

Ardından timler, E.A. (31) isimli şüpheliyi durdurarak gerçekleştirdiği aramada, şahsın üzerinden 0,35 gram narkotik maddesi, yine durdurulan İ.K. isimli şahısın üzerinden 109 adet ‘yeşil reçete' ile satılan ve narkotik madde olarak değerlendirilen haplar ele geçirildi.

Ayrıca ekipler kontrollerin devamında, uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç. isimli şahısın üzerinden bıçak, A.E.G. (22) isimli şahıs üzerinden 0,08 gram narkotik madde, A.O.Ç. (20) isimli şahıs üzerinden 1,03 gram narkotik madde ele geçirdi.

Öte yandan Yunus Timleri uygulama esnasında, T.E. (37) isimli şahsa yaptığı GBT sorgusunda ‘Mala Zarar Verme ve Vergi Usul Kanununa Muhalefetten' arandığı ve 2 ay hapis cezası olduğunu tespit ederek hakkında yasal işlem başlattı.