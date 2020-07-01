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Yunus Timlerinin şüphelendiği şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Eskişehir’de, Motosikletli Yunus Timleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Eskişehir'de, Motosikletli Yunus Timleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.


Edinilen bilgiye göre; olay dün Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Sokak üzerinde önleyici devriye görevlerini gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Tim ekibi şüpheli şahıslar ile alakalı kontrol gerçekleştirdiği esnada, A.A. isimli şahıs durduruldu. GBT sorgusunun ardından yapılan üst aramasında, şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Öte yandan polis, şüpheli şahıs hakkında ruhsatsız silah taşımak suçundan adli işlem uyguladı.

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