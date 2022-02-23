Yunus'un diyarına yakışmayan manzara

Eskişehir'in Yunus Emre Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması nedeniyle yollar bozulurken, sadece toprakla kapatılan çukurlar çamur içinde kaldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen kanalizasyon çalışması sonrası mahallenin cadde ve sokaklarında asfalt yollar bozuluyor. Çalışmanın tamamlandığı noktalar sadece toprakla kapatılırken yağışlar sonrası yollar çamurla kaplandı. Bazı yolların oyulmasından dolayı traktörlerin dahi güçlükle ilerlediği gözlendi. Türk tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden Yunus Emre'nin kabrinin bulunması nedeniyle mahalleyi çok sayıda insan ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin sıklıkla yolunun düştüğü mahallede insanların yürümekte zorluk çektiği gözlenirken, çamur deryası yolların ne zaman asfaltlanacağı ise merak konusu oldu.