Yurt dışından gelen influencerlar ve basın mensupları Sivrihisar'ı keşfetti

Sivrihisar Belediyesi, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Özbekistan, Sırbistan ve Kazakistan'dan gelen influencerlar ve gazetecilerden oluşan özel bir misafir grubuna ev sahipliği yaptı.

Sivrihisar'ın göz alıcı güzelliklerini keşfetmek için ilçeye gelen influencerlar ve basın mensupları, çekimlerini gerçekleştirdiği medeniyetler beşiği ilçeye hayran kaldı. UNESCO Dünya Mirası Listesine aday olan Sivrihisar Ulu Camii, misafirlerin büyük beğenisini kazandı. Grup üyeleri, caminin huzur verici atmosferini hissettiklerini ve bu mekânda iç dönük bir dinçlik yaşadıklarını ifade etti. Ziyaret sadece camiyle sınırlı kalmadı. Türkiye'nin ilk Uygulamalı Kilim Müzesi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi ve Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi de misafir grubunun ilgi odağı oldu. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi, etkileyici heykelleriyle sanatseverlerin beğenisini kazandı. Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi ise mimarisi ve tarihi değeriyle dikkat çekti.

“Daha fazla turistin ilgisini ilçemiz üzerine çekecektir”

Sivrihisar'a gerçekleştirilen bu ziyaret, Sivrihisar ilçesinin turistik ve kültürel potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak için önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Yurt dışından gelen grubun ziyareti, ilçemizin turistik ve kültürel potansiyelini dünya çapında daha geniş bir kitleye tanıtmak adına önemli adımlardan biridir. Sivrihisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden influencerlar ve basın mensupları, deneyimlerini sosyal medyada ve TV yayınlarında paylaşarak daha fazla turistin ilgisini ilçemiz üzerine çekecektir. Sivrihisar'ı ziyaret eden ve yayınları ile ilçemizin tanıtımına yer verecek olan grubumuza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.