Yurtdışı eğitimde öğrencilerin tercihi Almanya ve İtalya oluyor

Üniversite eğitimini sürdüren ve kariyerleri adına yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin, en çok Almanya ve İtalya'yı tercih ettikleri belirtildi.

Son yıllarda döviz ve vize ücretlerinde yaşanan artış, yurtdışı eğitim sektörünü etkilese de üniversiteliler Avrupa ülkelerinde eğitim görmeyi ve yabancı dil öğrenmeyi ihmal etmiyor. Türkiye'de öğrenciler yükseköğrenim görmeye devam ederken kendilerini geliştirme adına eğitimlerine yurt dışında eğitimini sürdürme, staj görmek veya yabancı dil öğrenmeyi istiyorlar. Öğrencilerin tercih ettiği ülkeler arasında Almanya ve İtalya üst sıralarda yer alıyor. Eskişehir'de yer alan yurtdışı eğitim danışmanlık firmasının Şube Müdürü Özcan Özcanlı, üniversitede öğrenim görenlerin kariyer planlaması çerçevesinde yurt dışında eğitim almak istediklerini belirterek, Avrupa ülkelerindeki devlet üniversitelerinin revaçta olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin Dil Okulları, Yaz Okulları, Sertifika Programları, Üniversite Lisans ve Yüksek Lisans yerleştirmeleri gibi programlarla ilgilendiklerinden söz eden Özcanlı, son yıllarda hem dövizin hem de vize ücretlerinin artmasından dolayı sektörün biraz olumsuz etkilediğini ifade etti. Öğrencilerin yurtdışı eğitim, staj ve yabancı dil gibi programlarına çok fazla talep olduğuna vurgu yapan Özcanlı, “Erasmus'a giden öğrenciler fazla durumda. Daha çok eğitimin ekonomik olduğu ülkeler tercih ediliyor. Polonya, Macaristan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki devlet üniversitelerine ilgi çok. Öğrenciler, okul ücretinin nispeten düşük olduğu ülkeleri düşünüyor. Dil Okullarında ise vize ücretlerinden dolayı Dubai'ye talepleri olabiliyor. Almanya ve İtalya öğrencilerin tercihlerinde son dönemde parlayan yıldız durumunda. Almanya'da devlet okulları ücretsiz. Öğrenciler için bu seçenek de önemli bir ölçü haline geliyor. Orada sadece yaşam giderini karşılıyorlar. Her bütçeye göre ülke var. Belli bir bölümden ağırlıklı olarak başvuran öğrenciler olmuyor. Her bölümden gelip bilgi alan ve yurtdışına giden öğrencilerimiz oluyor. Dil Okulları da çok rağbet görüyor. Orta Avrupa ülkelerinde eğitim görmek biraz daha hesaplı. Mesela bir yıllık maliyeti 2 bin ila 5 bin Euro arasında değişkenlik gösteriyor. Seçilen ülkelere göre fiyatlar değişiyor” ifadelerini kullandı.

“Daha az ücretle Avrupa'da eğitimi düşünüyorlar”

Öğrencilerin yaşam şartlarının uygunluğuna göre ülke seçtiklerini belirten Özcanlı, yurtdışına çıkmayı düşünen öğrencilere detaylı araştırma yapmalarını tavsiye etti. Bütçelerinin uygun olan öğrencilerin yurtdışı eğitimi düşündüklerini ifade eden Özcan Özcanlı şöyle konuştu:

“Mesela İngiltere'de 15 ile 20 bin pound arasında yıllık ücretler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ücret 20 bin doları geçebiliyor. Bu ülkeler pek tercih edilmiyor. Öğrencilere ülkeleri seçerken detaylıca düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Öğrencilerin yurtdışı eğitim isteği artsa da bütçe konusunda zorlanabiliyorlar. İmkânı olan öğrenciler yurtdışı eğitimi düşünüyor. Türkiye'de özel bir üniversiteye gitmektense aynı ücretlerle yurtdışında bir Avrupa ülkesinde eğitimi istiyorlar. Yüksek maliyetler nedeniyle daha az para harcayarak geçimini sağlayıp öğrenim görebileceği ülkeler seçiliyor. Öğrenciler aileleri ile birlikte fikir birliğine varıp karar veriyorlar.”