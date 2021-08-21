Yurttan malzeme çalan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de bulunan bir yurt binasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven caddesinde bulunan bir yurttan çok sayıda inşaat malzemesinin ve eşyanın çalındığı olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler E.D. ile U.B.V.'yi saklandıkları evlere düzenledikleri operasyonla yakaladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları eşyaları Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir depoda sakladıkları öğrenildi. Bahse konu adresteki depoda arama yapan ekipler, ele geçirdikleri çalıntı malzemeleri sahibine teslim etti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.