Yüz yüze eğitim veren kurumların öğretmenleri aşılamada öncelikli olmalı

Covid-19 salgını ile mücadelede aşı çalışmalarının başlamasıyla yeni bir sürece girildi. Türkiye'de ilk aşamada 1 milyon 238 bin kişiye aşı yapıldı. Risk gruplarına göre aşılamada öncelik sırası belirlenirken, Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin; rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve anaokullarının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Zengin, bu kurumlarda yüz yüze eğitim veren öğretmenlerin de yoğun risk altında olduğunu söyledi.

“Yüz yüze eğitime devam eden öğretmenler risk altında”

Yüz yüze eğitime devam eden öğretmenlerin sıklıkla yakın temas kurmak zorunda olduklarını ve çok zor bir süreçten geçtiklerini aktaran ETO Meclis Üyesi ve Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Sürücü kurslarında verilen direksiyon eğitimi araçlar içerisinde yan yana yapılan bir süreç ve yakın temas gerektiriyor. Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenler de, öğrenciler ile zorunlu olarak öz bakımlarına kadar ilgileniyor ve yakın temasla eğitim vermek durumundalar. Anaokullarında öğretmenler çocuklarla iç içeler, fazla yakın temas halindeler. Özel sürücü kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel anaokulları, dil kursları, mesleki eğitim kursları yüz yüze eğitime devam ediyor. Bu kurumların öğretmenleri büyür risk altında. Yüz yüze eğitim veren kurumların öğretmenleri bir an önce aşılanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Eğitim ve sağlık durmaması gereken hizmetler“

Eğitimin her zaman devam etmesi gereken bir alan olduğuna dikkat çeken Serkan Can Zengin, “Pandemide, savaşta veya en olumsuz koşullarda eğitim her zaman devam etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Aşı yapılmasa da tüm eğitimciler görevlerinin başında olacaktır ancak görevlerinin başına dönen ve dönecek olan öğretmenlerimizi öncelikli aşılanmasını sağlamak bizlerin önemli görevlerindendir” diye konuştu.