Dünyanın farklı noktalarından Anadolu Üniversitesi'ne gelen uluslararası öğrencilere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak için Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde açılan “Yüz Yüze Kültürel Etkileşim” dersi kapsamında “Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri Rektörle Buluşuyor” etkinliği, Şener Şen Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Dersi alan öğrencilerin takip ettiği etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan ve Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, ders hakkında bilgi vererek öğrencilerin düşüncelerini dinledi.

Prof. Dr. Levent Eraslan: “Bu derste bir kitap ya da ekran yok”

Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersinin Türkiye'de okutulan ilk ve tek ders olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle günümüzde farklı coğrafyalarda çatışmanın olduğu bu dönemde değerli gençlerin bir araya gelerek birlikte hareket etmesi kadar güzel bir şey yok. 40'a yakın ulustan öğrencimiz var. Bu uygulamanın adı akran rehberliğidir. Buradaki Türk öğrenciler ve uluslararası öğrencilerin eşleşerek Türk kültürünün tanıtılmasını içerir. Bu derste bir kitap ya da bir ekran yok. Kişiler kendi deneyimlerini doğrudan aktarırlar. Elbette eşleştiğiniz insanlarla okul süresinden sonra da devam edecek dostlukların temelini atıyorsunuz. Öncelikle değerli dostum Cem Işık hocaya teşekkür ediyorum. Sizler için sürekli çalışmakta. Rektörümüz sizlere çok değer veriyor ve bu ders için desteklerini esirgemedi.”

“Ülkenize döndüğünüzde bizleri tanıtacaksınız”

14 hafta devam edecek bu dersin özelinde çeşitli yerleri, gezmek yerinde gözlem yapmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Levent Eraslan: “Hatta ticaret merkezlerini gezerek buranın ticaret kültürünü de öğreneceksiniz. Ülkenize döndüğünüzde bizleri tanıtacaksınız. Bizler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemli çünkü kültürün aktarıcılığı noktasında önemli görev üstleniyorsunuz. Kara Harp Okulunda uzun yıllar öğretim görevliliği yaptım. Orada da sizler gibi farklı devletlerden subay adayları ve subaylar vardı. Böylesi bir mozaik yapıyı bir arada bulmak çok zor. Bu dersin temel özelliği bu kadar değerli genci bir araya getirmek. Akran rehberliğinde dil öğrenme açısından da büyük kazanım elde edilebilir.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Cem Işık: “Amacımız misafir ettiğimiz öğrencilerin Ülkemize alışmasını sağlamak”

Ders hakkında bilgilendirme yapan ders yürütücüsü Doç. Dr. Cem Işık, “Uzun yorucu bir 3 haftadan sonra ara vererek bir araya geldik. Bu dersin yürütülme aşamasında Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Levent Eraslan'a, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Bozkurt'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Akıllarda çeşitli sorular vardı, bu derste neler yapılacağına dair. Ülkemizde misafir ettiğimiz öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak, uyum süreçlerini hızlandırmayı maksimum seviyeye çıkarmayı istedik. Bu bir kaynaşma dersi, temel olarak etkinlik ve gezilere katılım isteyen bir ders. Öğrencilerimizin ilk önce Eskişehir'i tanımalarını istedik. Bundan sonraki süreçlerde kulüp faaliyetlerine katıldılar. Bu dersi alan yabancı uyruklu öğrenciler ile Anadolu Üniversitesi öğrencilerini eşleştirdik. Ders kapsamında planlanan etkinliklere birlikte gidiyorlar ve sonrasında öz çekimleriyle birlikte bir rapor hazırlıyorlar. Dersin devamında da Özellikle eşleştikleri kişilerle birlikte bu etkinliklere katılacaklar. Bu dersin temel noktalarından biri de örneğin Rusya'dan gelmiş Rus Dili ve Edebiyatı okuyan öğrenci ile aynı bölümde okuyan öğrenciyi eşleştirmek ve dil eğitimine de destek sağlamak.”

Konuşmaların ardından soru cevap şeklinde ilerleyen etkinlikte Prof. Dr. Eraslan ve Doç. Dr. Işık, öğrencilerin dersle ilgili sorularını yanıtladı. Buluşma, ilerleyen günlerde tekrarlamak üzere sona erdi.