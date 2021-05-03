Yüzde 50 hibe destekli damızlık koç müjdesi

Damızlık koç hibe desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler istenilen belgelerle birlikte 28 Mayıs 2021 tarihine kadar İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuracaklar. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş konu ile ilgili yaptığı açıklamada:

“Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Rehberi'ne göre İlimiz Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulmuş olan Damızlık Koç Deposu işletmesindeki damızlık koçlardan ilimizdeki yetiştiricilere yüzde 50 hibe destekli dağıtım yapılacaktır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2021 yılı için belirlenen damızlık koç fiyatı 3 bin TL/baş olup yetiştiricilerimiz bin 500 TL/başa kadar hibe desteğinden faydalanabilecektir. 28 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuruları sürecek olan yüzde 50 Damızlık koç hibe desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte müracaat etmelidirler. Başvurular bittikten sonraki süreçte ise Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ndeki Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilen listeler İlçe Müdürlüklerimiz ve İl Müdürlüğümüze ait web sayfasında yayımlanacaktır. Yayımlanan listelerde yer alan yetiştiricilerimiz yüzde 50 damızlık koç hibe desteklemesinden yararlanmaya hak kazanmış olacaktır” dedi.

Eskişehir adına tüm yetiştiricilere yüzde 50 Damızlık Koç Hibe desteklemesinin hayırlı uğurlu olmasını dileyen İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Bakanlık tarafından verilen hibe desteklemelerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek çiftçilerimizin bu fırsatları kaçırmamaları gerektiğini ifade etti.