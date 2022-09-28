Yüzde 75 hibe destekli 103 ton arpa tohumu üreticiye teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi projeleri çerçevesinde Seyitgazi'de 154 üreticiye 103 ton arpa tohumunun yüzde 75 hibe desteğiyle teslim edildi.

Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, İl Tarım ve Oman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, il ve ilçe tarım orman müdürlükleri teknik personeli ve üreticileri “Nadas Alanlarının Kuraklığa Dayanaklı Arpa Çeşitleri İle Değerlendirilmesi” adlı etkinlikte bir araya geldi.

“Toplam bütçemiz yaklaşık 1,5 milyon liradır”

Seyitgazi'de çörekotu projesi ve arpa tohumu dağıtım çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Gümüş, Eskişehir'de yüzde 75 hibeli olarak yürütülen projenin sadece Tepebaşı ve Seyitgazi'de uygulanacağını belirtti. “Nadas arazilerin kuraklığa dayanıklı Tarım-92 Çeşidi ile değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu projemizdeki toplam bütçemiz yaklaşık olarak 1,5 milyon liradır” diye Müdür Gümüş, “Projemize dahil olacak olan çiftçilerimizi belirlerken boş ve atıl araziler ile çiftçi kayıt sistemine dahil edilemeyen arazileri, hazine arazileri ve vakıf arazilerini eken çiftçilerimizin, değerlendirilmesi için şehit, gazi yakını çiftçilerimizin, geçen seneki kuraklıktan ve doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizin ve küçük çiftçilerimizin öncelikli olmasını istedik. Bu kriterler çerçevesinde Seyitgazi'de 26 mahalleden 154 çiftçimiz toplamda 103 ton arpa tohumluğunu bugün teslim alacaklar. Gayret bizden üretmek sizden, İnşallah bereketi de Allah'tan. Dağıtılan tohumların siz değerli çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

“Çörekotu ile ilgili çalışmalarda bulunduk”

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden de etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sizlerin temsilcileri olarak Seyitgazi Tarım İlçe Müdürlüğü ile beraber güzel bir sinerji yakaladık ve devletimizin uygulamış olduğu projelerden ilçemize hangisinden ne kadar getirebiliriz gayreti içerisinde olduk. Bu anlamda bize her zaman destek olan Tarım İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ne zaman gitsek, ne zaman arasak kapısı sonuna kadar açık oldu. Seyitgazi bu anlamda Eskişehir'de en çok desteği alan ilçelerden birisi oldu. Bu sene 2022 yılı içerisinde Tarım İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz projelerde iyi tarım uygulamaları çerçevesinde çörekotu ile ilgili çalışmalarda bulunduk. Bunun da büyük bir kısmını Tarım İl Müdürlüğümüz hibe olarak çitçilerimize sağladı. Bugün de yüzde 75'i hibeli arpa tohumu projesi ile Seyitgazili üreticilerimizle beraberiz. Çiftçimize yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Yine Tarım İl Müdürlüğümüzün vermiş olduğu destek ve Tarım İlçe Müdürlüğümüzle birlikte yapmış olduğumuz proje dahilinde BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı)dan İlçemize tohum eleme ve paketleme tesisi projemizde onaylandı. İnşallah en kısa zaman içerisinde iyi bir yatırım ve büyük bir kısmı hibe olan bu projeyi de Tarım İl Müdürlüğümüzün desteği ile İlçemize kazandırmış olacağız. Tüm bu destekler için kurumumuza çek teşekkür ediyor, çiftçimize dağıtılan arpa tohumlarının bereketli olmasını diliyorum” dedi.

“Seyitgazi'nin tarımsal anlamda çok yüksek bir potansiyeli var”

Etkinlikte konuşan Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın da, “Bugün çok güzel bir proje çerçevesinde arpa tohumu dağıtımı için burada birlikteyiz. Seyitgazi tarımsal anlamda çok yüksek potansiyeli olan önemli bir ilçe. Bizler bu önemin farkındayız ve bunu desteklemek için hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu projeyi hazırlayan ve destekleyen başta Tarım İl Müdürlüğümüze, Ziraat Odası Başkanlığımıza ve gayretli çalışmalarından ötürü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tarz projelerin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Siz değerli çiftçilerimiz için verimli ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum, hayırlı olsun” dedi.

Seyitgazi'de 26 mahalleden 154 çiftçiye 103 ton arpa tohumunun üreticilere dağıtılması ile etkinlik sona erdi.