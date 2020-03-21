Yüzlerce leylek yakından görüntülendi

Yaz aylarına sayılı günler kala Afrika'dan sürüler halinde sıcak bölgelere uçan leylekler, Türkiye topraklarına göç etmeye başladı. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen uzun gagalar, Eskişehir'in Çukurhisar beldesinde dinlenmek için kondukları boş bir tarlada objektiflere yansıdı. Siyah beyaz renkleri ve geniş kanatları ile görenleri hayran bırakan yüzlerce leylek, havada olduğu gibi karada da görsel şölen oluşturdu.