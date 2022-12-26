Yüzme şenliğinde kulaç attılar

Tepebaşı Belediyesi kent sakinlerini sağlıklı aktiviteler ve sporla buluşturduğu etkinliklere devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yüzme şenliği de keyifli rekabetlerin yaşandığı yarışmalar ile gerçekleştirildi. 25-60 yaş arası yaklaşık 50 vatandaşın katıldığı yarışmalarda kazanan dostluk ve spor oldu. Farklı mesafeler ile birlikte 20'den fazla kategoride düzenlenen yarışmalarda yüzücüler, Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Saadet Kayalı ve hakemlerinin gözetiminde kulaç attı. Dereceye giren sporculara kültürel aktivitelere bilet gibi ödüllerin yanı sıra madalya takdim edildi.

“Su sporunun merkezi”

Başarılı sporcuların yanı sıra tüm katılımcıları tebrik eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç sporun önemine ve Tepebaşı'na yapılan spor yatırımlarına dikkat çekti. Başkan Ataç, “Bu güzel etkinliği düzenlediğimiz tesisimizi, 2015 yılında hizmete açtık. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi, yeşil bina özelliğine sahip bir tesis. Merkez, çevre dostu enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran LEED Sertifikasını Altın Puan kriteri ile alan Türkiye'nin ilk kamu binası olma özelliğini de taşıyor. Su Sporları Merkezi içerisinde bir adet 25 metre uzunluğunda altı kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, bir adet 250 metrekare ve bir adet 25 metrekare rehabilite ve eğlence havuzunun yanı sıra 110 metrekare bir açık havuz bulunuyor. Akıllı bir bina olarak tasarlanan merkez, solar ısıtma devresi ve çatısındaki güneş enerji santrali sayesinde elektrik ihtiyacının bir kısmını da kendisi üretiyor. Yağmur sularını depolayarak bunun bahçe sulamasında kullanılmasını da sağlayan Su Sporları Merkezi'nde, binada bulunan 11 adet ışık tüpü aracılığıyla çatının 1- 6 metre aşağısına güneş ışınları taşınarak ortamın doğal aydınlatılması yapılıyor. Yılda ortalama 25 bin vatandaşımızın yararlandığı bu güzel merkez, kentimizin yüzme sporu adına adeta merkezi konumunda” dedi.

7'den 70'e herkes yararlanıyor

Başkan Ataç tesiste verilen hizmetlere de değinirken, “Yeşil Bina özelliğe sahip tesisimiz, açıldığı 2015'ten bu yana Eskişehirlilere hizmet ediyor. 5 bin 440 metrekarelik bir alanda inşa edilen Su Sporları Merkezi, yıllık 30 bin kişi olan kapasitesi ile kente hizmet veriyor. Su Sporları Merkezi'nde, uzman eğitmenler eşliğinde 3-4 yaş grubundan itibaren engelli bireyler de dahil olmak üzere her yaşa uygun eğitim programları düzenleniyor, 7'den 70'e herkes yararlanıyor. Tesisimizdeki kurslara olan ilgi çok yoğun. Çocuklarımız yüzme, tekvando, masa tenisi gibi kurslardan faydalanırken, yetişkinlerimiz de yüzme ve yoga gibi etkinliklerinden yararlanıyor. Örnek binamızda engelli vatandaşlarımızı da unutmadık. Özel asansör sistemi ile engelli bireylerimiz, kolaylıkla havuza girebiliyor. Yüzme sporu ile vakit geçiren engellilerimiz, fiziksel olarak da olumlu yönde mesafe kat edebiliyor, olumlu dönüşler alıyoruz. Sporun hayatımızdan eksik olmaması, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz daha çok spor yapabilsin istiyoruz. Dünya vizyonunu yakalayan temiz enerji çalışmalarımıza da yer verdiğimiz Su Sporları Merkezimiz, yüzme sporlarını pandemi döneminin sona ermesi ile yeniden çocuklarımız ve vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam edecek. Diliyorum ki Eskişehir'de inşa ettiğimiz ve bugün gurur kaynağı olan Su Sporları Merkezi'miz, Türkiye'ye örnek olur. Bu güzel etkinliğe katılarak sporu ve sağlıklı bir hayatı tercih eden tüm yarışmacılarımızı kutluyorum” diye konuştu.