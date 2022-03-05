Z kuşağı atıkları sanata ve oyuna dönüştürüyor

Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nergiz Demiröz ve öğrencilerinin katılımcısı olduğu proje, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İHO(Konya) Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nilüfer Şadakoğlu ve Osmangazi Ortaokulu(Konya) Teknoloji Tasarım Öğretmeni Selda Çelebi tarafından başlatıldı. Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu(Elazığ) Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Kübra Karataş'ın da katkılarıyla sürdürülmektedir. “Z Kuşağı ile Dönüşen Sanat” projesiyle atık malzemelerin Z kuşağının ilgisini çekecek şekilde oyuna ve sanata dönüştürülmesi amaçlanıyor.

“Sıfır atık bir gelecek için”

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan “Z Kuşağı ile Dönüşen Oyun ve Sanat” projesi ile günlük yaşantıda kullanılan atık malzemeler birbirinden farklı ve ilgi çekici ürünlere dönüşebiliyor. Masa oyunlarından, günlük ihtiyaç duyulan ürünlere kadar geri dönüşebilen atıklarla eğlenceli aktiviteler yapabilme şansı yakalayan öğrenciler sanal dünyadan uzaklaşarak eğlenceli oyunlarını kendileri dönüştürebiliyor. Öğrenciler bu sayede üretkenlik, özgünlük, farklı perspektif gibi becerilerini de geliştirebiliyor.

“Z kuşağı sanatla bilinçleniyor”

Projenin katılımcısı Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nergiz Demiröz projenin, öğrencileri sanal dünyadan uzaklaştırdığını ve somut oyunlarda eğlenmelerini sağladığını belirtti. Demiröz; ortak okullarla entegre bir şekilde çalışıldığını ve Prezi, World Art, Canva, Padlet, Animaker, Bitmoji, Thinling gibi Web.2 araçlarının projenin yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunduğunu ekledi. Teknoloji Tasarım Öğretmeni Demiröz, son olarak doğal kaynakların korunması ve atık miktarının azalması için Z kuşağını bilinçlendiren projelere devam edeceklerinin altını çizdi.