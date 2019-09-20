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'Zafere Götüren Analar' adlı tiyatro oyunu ilgi gördü

Eskişehir Anadolu Bacıları Yörük Türkmen Derneği tiyatro ekibi, Çifteler ilçesinde bir gösteri düzenledi.


Çifteler Kültür Merkezinde oynanan 'Zafere götüren analar' adlı tiyatro oyunu, büyük beğeni topladı. Oyunun Genel Yayın Yönetmeni Hafize Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında, "Tiyatro oyunumuzun konusu Kurtulus Savaşında kahramanlıklar gösteren Türk kadınlarından Kara Fatma, Şerife Bacı, Nene Hatun, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı ve Zübeyde Hanımın kahramanlıklarını ve çalışmalarını tiyatro oyununda sahneledik. Tiyatro oyunu, büyük ilgi ile izlendi ve taktir topladı. Tiyatro izleyicileri arasında kadın seyircilerin çoğunlukta olması, bizleri de sevindirdi. Çifteler halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

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