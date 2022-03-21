‘Zafere Götüren Analar' adlı tiyatro oyununu Bozüyük'te sahnelendiler

‘Zafere Götüren Analar' adlı müzikli, danslı, tarihsel, drama türündeki Eskişehir'in tiyatro oyunu, Bozüyük'te Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kahraman Türk Kkdınlarının ilham veren ve kadının gücünü gösteren destansı tiyatro öyküleri, 15 kişilik Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu tarafından Bozüyük'te sahnelendi. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nin daveti üzerine gerçekleştirilen ‘Zafere Götüren Analar' tiyatro oyununu; Bozüyük'te şehit ve gazi aileleri, Kızılay gönüllüleri, Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencileri, sivil toplum kuruluşları beğenerek izledi. ‘Zafere Götüren Analar' adlı tiyatro oyunu, izleyenler tarafından duygusal dakikalar ve anlar yaşattı.

Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu ve tiyatro genel sanat yönetmeni Hafize Erdoğan tiyatro oyunu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘' ‘Zafere Götüren Analar' adlı tiyatro oyununu, davet üzerine Eskişehir'den Bozüyük'e giderek sahneledik ve beğeni topladı. Amacımız, Eskişehir'in kültür ve sanatını şehir içinde ve şehir dışında tanıtmaktır'' dedi.