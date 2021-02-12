Zamanında egzoz bakımı hem çevreyi hem de cebimizi koruyor

Özellikle yeni nesil otomobiller başta olmak üzere benzinli ve dizel araçlarda egzoz partikül filtresi ve katalizör bakımlarının yapılması büyük önem taşıyor. İçten yanmalı araç motorlarında partikül filtresi zararlı parçacıkları bünyesinde tutarak çevreye zarar vermesini önlerken, katalizör ise egzozdan çıkan zararlı gazları dönüştürerek hava kirliliğinin önüne geçiyor. Araçlarda bu parçaların bakımları zamanında yapılmadığında ise hem çevre kirliliği artıyor hem de motor performansı kayda değer ölçüde düşüyor. Performans düşüşü ise daha fazla yakıt tüketimine neden oluyor. Dizel araçlarda katalizör ve partikül filtresiyle ilgili daha fazla sorun yaşanırken, uzun süre bakım yapılmadığında motor hararet dahi yapabiliyor. Hâl böyle olunca da yüksek maliyetli arızalar vatandaşların cebini yakıyor. Uzmanlar araçlarda 80 bin kilometre periyodik bakımlarında mutlaka egzoz sisteminin de kontrolden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

“Dizel araçlarda sorunlar daha sık görülüyor”

Dizel araçlarda benzinlilere kıyasla daha fazla egzoz problemi yaşandığını belirten egzoz ustası Fatih Kuyukazan, “Yeni nesil bütün araçlarda egzoz partikülü ve katalizörü mevcut. Bunların araçlardaki önemi saymakla bitmez. Yanma odalarından çıkan partikülleri kendi içerisinde hapsetmeye yarar. Egzoz aracılığıyla dışarıya karbondioksit salınımını engeller. Bizim genellikle müşterilerimizden duyduğumuz şikâyetler, tıkanma konusunda oluyor. Zamanında bakımı yapılmadığı için araçta çekiş düşüklüğüne, performans kaybına ve hararete neden olur. Benzinli katalizörlerde de aynı şey geçerli ama dizellerden sorunlar daha sık gözükür” şeklinde konuştu.

“Arabanın ciğeri diyebiliriz”

Egzoz sistemi içerisinde bulunan katalizör ve partikül filtresinin araçlarda adeta akciğer görevi gördüğünü vurgulayan Kuyukazan, “Zamanında bakım yapılmadığı zaman çevre kirliliği de yapmaya başlar. Bizim için en önemli olay çevre kirliliğini engellemektir. Çekişi düştüğü zaman daha hızlı gitmek için daha fazla gaz veriliyor. Bu da görevini görmediği için dışarıya çiğ olarak bırakmasını sağlıyor. Böylelikle yakıta doğrudan etki ediyor. Bana kalırsa ‘arabanın ciğeri' diye tabir edebiliriz” dedi.