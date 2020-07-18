İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zararlı haşereler Tepebaşı'nda ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi, uçkun ve larvalara karşı Hoşnudiye Mahallesi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, uçkun ve larvalara karşı Hoşnudiye Mahallesi'nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.


Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlığını koruma adına yaptığı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Son olarak, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerin yanı sıra merkezdeki mahallelerde de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekipler, son olarak İsmet İnönü-1 Caddesi, Tacin, Bayramyeri ve Vural Sokak ile Adalar mevkii gibi Hoşnudiye Mahallesi'nin en işlek noktalarında çalışma gerçekleştirdi.


Ayrıca ilaçlama çalışmalarının, gece ve gündüz olmak üzere sürekli olarak sürdürüldüğünü belirten Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çalışmalar sırasında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçların kullanıldığını bildirdi.


Mahalle sakinleri ise, gerçekleştirilen çalışmadan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.