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Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir’de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Eskişehir'de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente il dışından uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları esnada yakalanan ve haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' kapsamında işlem yapılan 5 şüpheli öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilmişti.


Şüpheli 5 şahıs, çıkarıldık mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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