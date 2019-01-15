Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il dışından uyuşturucu madde getiren şahısların yakalanması ve kentteki sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 560,95 gram skunk maddesi, 2,88 gram Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi, 3,85 gram metamfetamin ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan, 2 şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.