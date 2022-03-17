Zehirli gaz onlarca işçiyi zehirledi

Eskişehir'de bir fabrikanın bacasından buhar ile çıkan zehirli gazın yağmur suyu logarına karışması sonucu zehirlendiği belirtilen 30'dan fazla işçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7'inci Caddesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasından buhar ile çıktığı iddia edilen zehirli gaz, yağmur ile birlikte logarlara indi. Gece saatlerinde gazın sıkışması sonrasında fabrikalarda bulunan bazı işçiler rahatsızlanmaya başladı. Servislerle çeşitli hastanelere götürülen 30'un üzerinde işçi tedavi altına alındı. Sabah vardiyasına gelen işçilerin bir bölümü de çalışmaya başladıktan sonra rahatsızlandı. İşçiler fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin zehirlenmesi üzerine Organize Sanayi Bölgesine (OSB) bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışma sonrasında işçilerin zehirlenme sebeplerinin belirleneceği öğrenildi.