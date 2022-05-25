İhlas Haber Ajansı

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Zemzemiye köyünde yağmur duası yapıldı

Eskişehir Zemzemiye köyünde yaşanan kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle yağmur duası yapıldı.


Yağmur duası Zemzemiye Köyü Muhtarı Yasin Göncekli ve köy sakinlerinden Mustafa Ersoy tarafından organize edildi. Yağmur duası programına Bilecik ve Söğüt'ten katılan daire amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum temsilcileri, çevre köylerden katılan vatandaşlar ve köy halkı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif ve ilahilerin okunduğu programda yağmur duası yapıldı. Yeryüzünde suya ihtiyacı olan tüm canlılar için ve tarımsal alanların suya kavuşması için dualar edildi.

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