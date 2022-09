Zengin, “Zaferi 100. yılına yakışır bir şekilde kutlayamadık”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarının yetersiz kaldığını belirterek, "Eskişehir 2 Eylül zaferini tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde kutlamalıydı” diye belirtti.

Zengin, yaptığı açıklamada, 100. yıl coşkusuna uygun büyüklükte ve tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde olması gerektiğini anlattı. “Eskişehir halkının ve şehitlerin bu şanlı zaferini 7'den 77'ye şehrin her yerine hissedilecek şekilde kutlamalıydı” diye ifade eden Serkan Can Zengin, "Dünya tarihinin en önemli kurtuluş destanlarından olan Kurtuluş Savaşı mücadelemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı ile birlikte, bu mücadelenin mihenk taşlarından ve en kritik noktalarından biri olan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını da hep beraber idrak ettik ve kutladık. Ancak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak biricik sebebi olan kahraman Eskişehir halkının ve şehitlerimizin kazandığı bu şanlı zaferin 100. yılını gerçekten bu zafere yakışır bir şekilde kutlayabildik mi? Maalesef bu yıl, her millete nasip olmayacak böyle bir zaferin 100. yılını idrak eden Eskişehirlilerin akıllarında bu sorunun ve hayal kırıklığının oluştuğunu görmekteyiz" dedi.

Etkinlikler düzenleyen kuruluşlara teşekkür eden, ancak 2 Eylül'ü göz ardı eden kurumlara sitemleri olduğunu anlatan Serkan Can Zengin, açıklamasını şöyle sürdürdü;

Kutlamalar birkaç konser ve etkinlikten öteye geçmedi

“Bir Cumhuriyet projesi olan Eskişehir, 2 Eylül'ü 100.yılında tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde kutlamalıydı. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarının birkaç konser ve etkinlikten öteye geçememiş olması derin bir üzüntü oluşturmuştur. Eskişehirli 18 yaş altı öğrencilerin, gençlerin, yaşlıların tek bir ruhla tüm şehirde her evin balkonlarının bayraklarla donatıldığı, işletmelerin kutladığı birlik beraberlik ruhu ile tüm karar verici kuruluşların organize olmasını beklerdik. Eskişehir'in 100. yılı sadece bu şehirde yaşayan 900 bin hemşehrimizle değil, şehir dışındaki ve yurtdışındaki hemşehrilerimizin de dâhil edileceği organizasyonlarla kutlaması çok daha anlamlı olmaz mıydı?" ifadelerine yer verdi.

Üzüntüyü ve bu önemli eksikliği belirtmek istedik

Serkan Can Zengin, "TÜGİAD olarak şehrimizdeki bu üzüntüyü ve bu önemli eksikliği belirtme ihtiyacı duyduk. Önümüzdeki yıl tüm şehrimiz, hep birlikte Eskişehir'e yakışır kutlamalara imza atmamız gerektiğini düşünüyor, bu anlamda TÜGİAD Eskişehir Şubesi olarak üzerimize düşen her vazifeyi de görev bileceğimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" diye ekledi.