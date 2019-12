Zeytinyağında Ege'ye rakip Eskişehir'den çıktı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde her geçen gün artan zeytincilikle birlikte üretilen zeytinyağı, asit oranının düşüklüğü ile Türkiye'de lider olma yolunda ilerliyor.

Sarıcakaya ilçesinde son yıllarda gelişme gösteren zeytincilik, her geçen gün yayılıyor. İlçe halkı zeytine yönelirken, üretilen zeytinyağı da dikkat çekmeye başladı. Soğuk sıkma yöntemi ile üretilen yağın asit oranların düşük olması, kaliteyi de beraberinde getiriyor. Düşük asitli olmasından dolayı ilaç sanayinde kullanılması planlanan zeytinyağı Türkiye'de lider olma yolunda da ilerliyor. Ege Bölgesi'ne de rakip olacak konuma gelmesi beklenen ilçede şu an yaklaşık 400 ton zeytin üretilirken, bunun 250 tonundan zeytinyağı yapılıyor. İlçede kullanımına başlanan yağ, her geçen gün Türkiye'nin bir çok noktasında tercih edilir duruma geldi.

Konuyla ilgili konuşan zeytinyağı işletmecisi Emre Can, “Şu anda yavaş yavaş burada zeytin artmaya başladı. Burası zeytin bölgesi ilan edildi. Bu yöredeki vatandaşlar da zeytine yönelmeye başladı. Gerek kaymakam gerek belediye başkanı olsun destek veriyor. İnsanlar bilinçlenmeye başladı. Bu yörenin zeytin yağını biz yapıyoruz. Civardan da zeytinler geliyor. Bu yıl Antalya'dan bile zeytin geldi. Kendimin bin 500 kök zeytin ağacım var. Onların dışında zeytin getiren vatandaşların zeytinlerini çekip, onlara yağ olarak teslim ediyoruz” dedi.

“Üretilen saf organik zeytin yağı”

Bölgedeki yağın saf organik zeytinyağı olduğuna ve içinde hiçbir katkı maddesi olmadığına dikkat çeken Can, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“İç Anadolu Bölgesi'nde bu zeytinyağını tanıtmaya çalışıyoruz. İç Anadolu Bölgesi'nde zeytinyağı dediğimiz zaman insanlar farklı yaklaşıyor. Bu bölgede zeytin mi? yetişir diyorlar. İç Anadolu Bölgesi'nde çok güzel zeytin yetişiyor. Zeytinyağın asit oranı yüzde 0.2-0.3 oranında. Bunlar çok güzel bir rakam. İlaç sanayinde kullanılacak bir zeytin yağı diyebiliriz. O yüzden buraya gelip ziyaret edebilirler. Burada deniz ve rutubet olmadığı için asit oranları daha düşük oluyor. Asit oranı düşük olduğundan dolayı zeytinyağı daha kaliteli çıkıyor. Ege Bölgemizin zeytinyağı da güzel fakat, inşallah biz seneye yarışmaya katılacağız. Tek dileğimiz burayı tanıtmak. Sarıcakaya yavaş yavaş Ege Bölgesi'ne rakip olmaya başladı. Herkes burada zeytine yönelmeye başladı. Umarım Ege Bölgesi'nin üzerine çıkacağız."

Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Özekin ise bölgedeki zeytin çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Zeytincilik yeni yeni geliyor. İlçemizde bin 750 dekar zeytinliğimizde 63 bin kök var. Yaklaşık 25 bin ağaçtan şuanda verim alıyoruz. Bu ağaçlardan 400 ton zeytin alıyoruz. Bunların 250 tonu yağda, 150 tonu ise sofralık olarak değerlendirilmek. Yeni eylem planlarımız var. Bundan sonra 100 bin adet kök çiftçi ile buluşacak. Burası için büyük bir rakam.”