Zihni Çalışkan'dan İnönü'ye ziyaret

İlçe merkezindeki pazar yerini ziyaret eden Çalışkan, ardından İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönül Seferberliği” etkinliğinde ilçe sakinleriyle buluştu.

“Her zaman olduğu gibi sahadayız”

2023 hedefleri doğrultusunda her zaman olduğu gibi sahada olduklarını vurgulayan Çalışkan, “Dava kıymetli, yol uzun. Bu bağlamda çalışmalarımıza yorulmaksızın devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sahadayız. İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgâh açan pazarcı esnafımıza hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarımızın taleplerine ve önerilerine dair sohbet ettik. İlçe merkezindeki ziyaretlerimizin sonrasında, İl Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlediği etkinlikte hemşehrilerimizin yoğun teveccühüyle yeni üye kayıtlarımızı gerçekleştirdik. Girmedik kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. İlçe ilçe, hane hane gezerek vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz” dedi.

İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ziyaretlerinde; İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları eşlik ettiler.