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Zimmetine 5 milyon TL geçiren icra müdür yardımcısı teslim oldu

Eskişehir’de zimmetine 5 milyon TL geçirdiği gerekçesi ile aranan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.

Eskişehir'de zimmetine 5 milyon TL geçirdiği gerekçesi ile aranan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polise teslim oldu. Şahsın zimmetine geçirdiği paraları ise bankalar üzerinden 4 arkadaşının hesabına aktardığı ortaya çıktı.


İcra Müdürlüğünün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarılan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan E.K., ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelinin alınan ifadesinde zimmetine geçirdiği belirlenen yaklaşık 5 milyon lirayı 4 arkadaşının hesaplarına aktardığı anlaşıldı. Savcılık talimatıyla 4 kişi soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Zimmet soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükselirken, 7'nci İcra Müdürlüğü emanet kasa ve banka hesaplarındaki bilirkişi incelemesi ise sürüyor.

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