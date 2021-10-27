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Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 - Alagöz Holding Iğdırspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur karşılaşmasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdırspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


73. dakikada ceza sahasında İlker'in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Reis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


86. dakikada Doğukan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.


90. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda topu kendi kalesine gönderdi. 0-2



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Batuhan Kolak, Mustafa Burak Kuş, Vedat Güneş


Eskişehirspor: Cengiz Alp, Eray, Bartu, Buğra, Utku, Berkay, Tolga (Doğukan dk. 82 ?), Eren (Ömer dk. 69), Hasan Ulaş (Melih dk. 87 ? ), Arda, Onur


Yedekler: Sezgin, Onurhan, Sezgin Çolpan, Necati, Efehan,


Teknik Direktör: Suat Kaya


Iğdırspor: Savaş (Muhammed İdiz dk. 76), İlker, Berkay, İlker, Muhammet, Arif, Mustafa, Abdullah, Adem, Mahsun, Eyüp (Hakan dk. 42)


Yedekler: Suat, Barış, Enes, Alişan, Baha


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Goller: Muhammed Reis (dk. 75), Arda (dk. 90 k.k.) (Iğdırspor)


Sarı kartlar: Buğra (Eskişehirspor) Arif, Muhammed İldiz (Iğdırspor)

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