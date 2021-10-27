Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 - Alagöz Holding Iğdırspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur karşılaşmasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdırspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
73. dakikada ceza sahasında İlker'in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Reis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
86. dakikada Doğukan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
90. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda topu kendi kalesine gönderdi. 0-2
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Batuhan Kolak, Mustafa Burak Kuş, Vedat Güneş
Eskişehirspor: Cengiz Alp, Eray, Bartu, Buğra, Utku, Berkay, Tolga (Doğukan dk. 82 ?), Eren (Ömer dk. 69), Hasan Ulaş (Melih dk. 87 ? ), Arda, Onur
Yedekler: Sezgin, Onurhan, Sezgin Çolpan, Necati, Efehan,
Teknik Direktör: Suat Kaya
Iğdırspor: Savaş (Muhammed İdiz dk. 76), İlker, Berkay, İlker, Muhammet, Arif, Mustafa, Abdullah, Adem, Mahsun, Eyüp (Hakan dk. 42)
Yedekler: Suat, Barış, Enes, Alişan, Baha
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Muhammed Reis (dk. 75), Arda (dk. 90 k.k.) (Iğdırspor)
Sarı kartlar: Buğra (Eskişehirspor) Arif, Muhammed İldiz (Iğdırspor)