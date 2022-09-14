Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 - Çankaya FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Eskişehirspor, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Çankaya FK'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Y. Emre Çakar, Gökhan Özkan, Serkan Öksüz, Ali Tunçer
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Muhammet Yahya Akbulut (Sezgin Çolpan dk. 90 ?), Arda Okumuş, Kaan Gaman, Onur Arı (Bedirhan Alçay dk. 75), Tolga Yakut (Eren Altıntaş dk. 46), Onurhan Uyanık (Yunus Emre Alagöz dk. 46), Metehan Toprak (Cihangir Çağlıyan dk. 72), Eray Ertorun, Bartu Göçmen, Hasan Alp Altınoluk (Selman Çiftkanatlı dk. 120+2)
Çankaya FK: Hüseyin Genç, Mikail Koçak, Osman Keçelioğlu, Malik Karaahmet (Aykut Çift dk. 81), Serhat Mutlu, Talha Özcan, Mücahit Eraydın (Berkay Anıl Demir dk. 46), Enis Durak (Günay Sağır dk. 81), Abdurrahman Kuyucu, Mertcan Aşcı (Adnan Emir Koldere dk. 105), Can Demir Aktav
Goller: Malik Karaahmet (dk. 1) (Çankaya FK), Onur Arı (dk. 70), Hasan Alp Alınoluk (dk. 112) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Bartu Göçmen, Hasan Alp Altınoluk, Onur Arı, Muhammet Yahya Akbulut, Eray Torun, Bedirhan Akçay, Efehan Kaptan (Eskişehirspor), Osman Keçlioğlu Berkay Anıl Mutlu, Serhat Mutlu (Çankaya FK.)