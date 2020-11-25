İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Kastamonuspor'u 2-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar


49. dakikada Berkay'ın şutunda kaleciden dönen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Alimi, Eskişehirspor'u öne geçiren golü kaydetti 1-0


51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kastamonusporlu oyuncu Eren'in kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye attığı şutu auta gitti.


70. dakikada Berkay'ın ceza sahası sağ çaprazından yaya doğru çıkardığı pasta topla buluşan Furgan'ın şutunda, kaleci gole izin vermedi.


81. dakikada ceza sahası içerisinde Hamed'in düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


82. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Bedirhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Yeni Eskişehir Stadyumu


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangil


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaraslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Sunday Alimi, Erdal Akdari, Bilal Ceylan (Bedirhan Altunbaş dk. 78), Buğra Çağlıyan (Berkay Tanır Dk. 45), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Hamed (Talha Erdoğan dk. 90 ?),


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan, Tolga Yakut, Arda Okumuş, Bedirhan Akçay, Onur Arı


Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan


Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz (Metincan Cici dk. 57), Oğuzhan Doğan, Birkan Öküz, Harun Aydın, Sümer Odabaş (Kerem İmamoğlu dk. 77), Mert Arabacı, Faruk Öcal, Sefa Gebeşoğlu, Hakan Olkan, Eren Evin


Yedekler: Sefa Mücahir, Oğuzhan Çelik, Mustafa Alptekin, Uğur Kenet


Teknik Direktör: Levent Eriş


Goller: Alimi (dk. 49), Bedirhan Altunbaş (dk. 83) Eskişehirspor


Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.