Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Kastamonuspor'u 2-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
49. dakikada Berkay'ın şutunda kaleciden dönen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Alimi, Eskişehirspor'u öne geçiren golü kaydetti 1-0
51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kastamonusporlu oyuncu Eren'in kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye attığı şutu auta gitti.
70. dakikada Berkay'ın ceza sahası sağ çaprazından yaya doğru çıkardığı pasta topla buluşan Furgan'ın şutunda, kaleci gole izin vermedi.
81. dakikada ceza sahası içerisinde Hamed'in düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Bedirhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Yeni Eskişehir Stadyumu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangil
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaraslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Sunday Alimi, Erdal Akdari, Bilal Ceylan (Bedirhan Altunbaş dk. 78), Buğra Çağlıyan (Berkay Tanır Dk. 45), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Hamed (Talha Erdoğan dk. 90 ?),
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan, Tolga Yakut, Arda Okumuş, Bedirhan Akçay, Onur Arı
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz (Metincan Cici dk. 57), Oğuzhan Doğan, Birkan Öküz, Harun Aydın, Sümer Odabaş (Kerem İmamoğlu dk. 77), Mert Arabacı, Faruk Öcal, Sefa Gebeşoğlu, Hakan Olkan, Eren Evin
Yedekler: Sefa Mücahir, Oğuzhan Çelik, Mustafa Alptekin, Uğur Kenet
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Alimi (dk. 49), Bedirhan Altunbaş (dk. 83) Eskişehirspor
Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)