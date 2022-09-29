İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 - Muş 1984 Muşspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçında Eskişehirspor sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor'a 3-2 mağlup oldu.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Burak Kaplan, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Eray Pınar


Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Muhammet Yahya Akbulut, Hasan Ulaş Uyğur, Onur Arı, Tolga Yakut, Utku Kızılkaya, Berkay Tanır, Eren Altıntaş, Sezgin Çolpan, Bartu Göçmen, Ömer Faruk Söyler


Muş 1984 Muşspor: Egeberk Gabel, Tibet Öniz, Ömer Karancı, Yunus Karadağ, Emircan Birinci, Furkan Yıldırım, Erkam Kömür, Taha Tunç, Berkant Taşkıran, Bayram Enes An, Efe Mustafa Çetin


Goller: Tolga Yakut (dk. 33 ve dk. 70) (Eskişehirspor), Yunus Karadağ (dk. 16), Abdulkadir Kuzey (dk. 86), Doğukan Bulut (dk. 90+3) (Muş 1984 Muşspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.