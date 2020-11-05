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Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 3 - Cizrespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur maçında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Cizrespor'u 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Emre İşçiler'in ortasında topla buluşan Hakan Doğan, Cizrespor'u öne geçiren golü attı. 0-1


11. dakikada sağ kanattan Ekram İşçiler'in ortasında topa sahip olan Yusuf Kerçin, meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile ağlara göndererek farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2


36. dakikada Hamed'in savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Talha, sol ayağı ile farkı bire indiren golü kaydetti. 1-2


52. dakikada ceza sahasında topa sahip olan Hamed Sholaja'nın şutu kaleciyi geçemedi.


56. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan Cizresporlu futbolcu Hakan Doğan'ın şutu kaleciyi geçemedi.


89. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur Arı'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2


90+4. dakikada ani atak sonucu topla buluşan Melih Nezir'in şutunda kaleciden dönen topu ağlara gönderen Tolga Yakut, Eskişehirspor'u öne geçiren golü attı. 3-2



Stat: Eskişehir Yeni Stadyum


Hakemler: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Hidayet Zeybek


Eskişehirspor: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Furgan Folat (Onur Arı dk. 74), İbrahim Halil Öner (Tolga Yakut dk. 85), Talha Erdoğan, Kaan Gül (Onurhan Uyanık dk. 60), Aperen Kocabaş, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan (Melih Nezir dk. 85 ?), Furkan Balaban, Hamed Sholaja


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Göktuğ Kaan Ünüvar, Yiğit Utku Gök, Sezgin Çolpan, Emir Yıldız, Doğukan Ünal


Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan


Cizrespor: Murat Günal, Hüseyin Rüzgar (İsmail Arda Yamaç dk. 30), Özgür Kedikli, Doğan Seçkin Şavkın, Hakan Doğan (Yunus Emre dk. 87 ?), Ekrem Sütçü, Yusuf Kerçin, Berk Kal, Emre İşçiler (Samed Kartal 77 dk.), Oktay Demircan, Ahmet Demir


Yedekler: Batuhan Bulur, Ensar Karakulakoğlu, Enver Erşahin, Ulaş Sar


Teknik Direktör: İskender Eroğlu


Goller: Hakan Doğan (dk. 9), Yusuf Kerçin (dk. 11) (Cizrespor), Talha Erdoğan (dk. 36), Onur Arı (dk. 89), Tolga Yakut (dk. 90+4) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Hüseyin Rüzgar, Özgür Kedikli, Samed Kartal, Hakan Doğan (Cizrespor), Hasan Ulaş, Melih Nezir, Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)

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