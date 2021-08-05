Zirve söyleşilerinin ilk konuğu Selver Gözüaçık oldu

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen zirve söyleşilerinin ilk konuğu Anadolu Üniversitesi mezunlarından “TRT Haber'de Dün Bugün” programı sunucusu Selver Gözüaçık oldu.

“Tercihim Eskişehir” platformu çevrim içi etkinlikleriyle öğrenci adayları ve velileriyle buluşuyor. Zirve Konukları İle Çevrimiçi Söyleşiler programını izleyenlere Tercihim Eskişehir platformuyla ilgili bilgiler veren Anadolu Üniversitesi Rektör Fuat Erdal, “Eskişehir bir öğrenci kenti olarak bilinir, dolayısıyla biz de bu sloganı devam ettirmek amacıyla böyle bir platformda yeni gelecek öğrencilerimizle buluşmayı amaçladık. Öğrencilerimizin tercih maratonunun başladığı bugünlerde yöneticiler olarak bizler de yeni öğrencilerimize destek olmak istedik. Bu amaçla siz değerli öğrencilerimizin yolunu aydınlatmak, bilgi ve deneyimlerimizle doğru kararlarınızda sizlere yardımcı olmak istedik. Bugün de bu açılış programımızda üniversitemizin gurur kaynaklarından birisi Selver Gözüaçık bizimle oldu. Kendisi Anadolu Üniversitesi mezunu olarak bu platformda yeni öğrencilerimize deneyimlerini ve bilgi birikimini aktardı. Selver Bey'e değerli katkıları için Anadolu Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz umarım tercih sürecinde her şey gönlünüzce olur, kendiniz için doğru kararları verebilirsiniz, yolunuz açık olsun” dedi.

"Anadolu Üniversitesi'nde aldığım lisans eğitimi ve hocalarım sayesinde gazeteciliğe başladım”

Programın devamında Selver Gözüaçık, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına nasıl atıldığı, savaş muhabirliği ve kariyeri hakkındaki anekdotlarını izleyicilere aktardı. Öğrenci adaylarının diledikleri bölümden mezun olup başarı sağlayabilmeleri için basamakları teker teker çıkmaları ve sahip oldukları işin her alanında aktif bir şekilde çalışmaları gerektiğini vurgulayan Gözüaçık, gazetecilik hayatında çalıştığı kurum ve bölümlerden sonra bugün geldiği noktanın mesleki birikimleri sayesinde oluştuğunu belirtti. Selver Gözüaçık konuşmasının devamında ise, “Anadolu Üniversitesi'nde aldığım lisans eğitimi ve hocalarım sayesinde gazeteciliğe başladım ve kariyerimde emin adımlarla ilerleyebildim. Anadolu Üniversitesi benim öğrencilik zamanlarımda da öğrencisine değer veren, öğrencilerin mutlu olduğu bir okuldu. Dolayısıyla hem Eskişehir hem de Anadolu Üniversitesi öğrencilerin mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı alması için gönül rahatlığıyla yaşayacakları bir yerdir” diye konuştu.