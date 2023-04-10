Ziyaretçiler ecdadını gezerek öğreniyor

Eskişehir'de Türk Dünyasında yaşamış bilim insanlarına ışık tutan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi'nde bulunan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi tarihten esintiler taşıyan materyallerle ziyaretçilere Türk Tarihini adeta yaşatarak anlatıyor. Türk Tarihinde iz bırakan, bilime yön vererek dünyanın birçok yerinde medeniyetin gelişmesinde önemli rol oynayan Türk bilim insanlarını tanıma fırsatı bulan ziyaretçiler tarihten bir şeyler öğrenmek maksadıyla sanat merkezine akın ediyor. Haftanın 6 günü açık olan kubbe biçimindeki merkez, ziyaretçilerinden tam not alıyor. Özellikle şehir dışından gelen turistler burada geçmişte yaşamış Türk bilim insanlarının hayatlarına dair bilgileri yazılı ve görsel materyallerle öğrenirken, eski dönemlere ait eşyaları görme fırsatı yakalıyor.

"Bu merkezin vatandaşlara tarih bilinci aşılayacağını düşünüyorum"

Ankara'dan Eskişehir'e ziyarete geldiğini belirten Nurtaç Özler, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ni görmeden gitmek istemediğini söyledi. Bu merkezin Eskişehir'e çok yakıştığını dile getiren Özler, “Ankara'dan 1 günlüğüne arkadaşlarımı ziyaret etmek için gelmiştim. Gelmişken burayı görmek çok güzel oldu. Bu merkezde Türk dünyasında yaşamış, bilim ile sanata ışık tutan ve bizi gururlandıran Türk bilim insanlarını daha çok öğrenme fırsatı buldum. Gezdiğim kadarıyla burada sadece Türk olan bilim insanları değil, Türk topraklarında yaşayıp bilime katlı sağlayan insanlara da yer verilmiş. Geçmişimizde sanata, bilime ve matematiğe önem veren birçok bilim insanı var ama maalesef herkes bilmiyor. Eskişehir'e güzellik katan bu merkezin, vatandaşlara tarih bilinci aşılayacağını ve geçmişimizi daha geniş çaplı anlatabileceğini düşünüyorum. Bu şehir zaten adeta bir sanat şehri, her yerde bulunan müzelerini gezerken çok güzel bir gün geçiriyorsunuz” şeklinde konuştu.