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Ziynet hırsızlığı şüphelisi kadın tutuklandı

Eskişehir’de çok sayıda evden ziynet eşyasına çalınması olayının şüphelisi kadın, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de çok sayıda evden ziynet eşyasına çalınması olayının şüphelisi kadın, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen evlerden ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık zanlısı Esra A.'yı kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Zanlıya ait evde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Esra A. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüphelini daha önce de poliste 24 hırsızlık kaydının bulunduğu belirlendi.

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