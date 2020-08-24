Zorlu Enerji, çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçirdi

Bu kapsamda Müşteri Hizmet Merkezi'ne gidecek abonelerin bekleme sürelerini azaltmak amacıyla çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçirdi.

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerindeki çalışanlarının ve müşterilerinin COVID-19 salgını döneminde sağlığını koruyabilmek amacıyla aldığı önlemleri artırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca önerilen tüm önlemleri Müşteri Hizmet Merkezlerinde halihazırda uygulayan Zorlu Enerji, müşterilerine zorluenerji.com.tr online işlemler sekmesi üzerinden de birçok işlemi gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor. Son olarak abonelerin Müşteri Hizmet Merkezi'ndeki bekleme sürelerini azaltmak amacıyla 0 850 933 3 999 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevu talebi almaya başlayan şirket, müşterilerine hiç beklemeden işlem yapabilme imkanı sağlıyor.

Online işlemler sekmesiyle onlarca işlemi yapılabiliniyor

Şirket müşterilerini; özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanları gerçekleştirecekleri işlemler için online kanallara yönlendiriyor. Şirketin yenilenerek kullanıcı dostu bir yapıya kavuşan web sitesi üzerinden online olarak; abonelik başvurusu, abonelik fesih başvurusu, hatalı fatura itirazı ve müşteri bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirilebiliyor. Müşteriler evden çıkmadan e -devlet ve çağrı merkezinden de birçok işlem gerçekleştirilebilirken, fatura ödemelerini de internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor.