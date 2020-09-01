Bu adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor!

1/16 Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci açıklarında bulunan ve Karadeniz'deki iki adadan birisi olan Kefken Adası güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Karadeniz'in mavi suları arasında bulunan adada yalnızca bir aile yaşıyor. Defne ağaçları ile kaplı olan ve bir kısmı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan adada ailesi ile birlikte yaşayan Mustafa Işık'ın babası uzun yıllar adada gemilere yol gösteren deniz fenerinde görev yaptı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Murat Kanber - Enes Altun - Gürcan Yılmaz KOCAELİ (İHA) -