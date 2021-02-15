Bu balığın kuyruğu balıkçılara binler kazandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı avlayarak, kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Mersinli balıkçılar, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak. Kuyrukları kısa süre içinde imha edeceklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek” dedi.

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Kıymet Gökçe-Koray Ünlü