İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EKONOMİ

Bu balığın kuyruğu balıkçılara binler kazandırdı

1/12

Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı avlayarak, kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Mersinli balıkçılar, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak. Kuyrukları kısa süre içinde imha edeceklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek” dedi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Kıymet Gökçe-Koray Ünlü

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.