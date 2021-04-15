Bu pidenin hem şekli hem fiyatı farklı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yer alan Fırıntaş, `mayasında sağlık var` sloganıyla ekmek üretmeye devam ederken, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlara ürettikleri kare pideyi uygun fiyata ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. 1980 yılından bu yana Balıkesirlilere sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve ucuz ekmek ihtiyacını karşılayan şirket bu Ramazan ayında 375 gram pideyi ise 1,50 TL'ye vatandaşlarla buluşturuyor.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN



Hakan Küçükakman - Ömer Kantarlıoğlu