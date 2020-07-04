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1 günde araması bulunan 99 şahıs yakalandı

Gaziantep polisi 3 Temmuz günü yaptığı çalışmalarla araması bulunan toplam 99 şahsı yakaladı.


Gaziantep polisi tarafından 03 Temmuz günü Gaziantep merkezde yapılan çalışmalarda, 18 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 17 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 99 aranan şahıs yakalanmış, 17 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.


Polisin çalışmalarında ayrıca, 97 gr. uyuşturucu madde, 14 kök hint keneviri, 7 adet uyuşturucu hap, 8 bin 800 adet doldurulmuş makaron,10 bin adet boş makaron, 2 kg kıyılmış tütün, 1 adet makaron doldurmakta kullanılan makine, 6 adet ruhsatsız tabanca 13 adet fişek, 4 adet tüfek 12 adet kartuş ve dürbün, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet suça konu araç, 2 adet suça konu cep telefonu ve 1 adet sim kart, 4 adet kesici alet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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