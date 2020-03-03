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1 haftadır kayıp kızını arıyor

Gaziantep’te yaşayan anne 1 haftadır kaybolan kızını arıyor.

Gaziantep'te yaşayan anne 1 haftadır kaybolan kızını arıyor. Haber alamadığı kızının hayatından endişe duyan anne, kızının biran önce bulunmasını istiyor.


Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Özlem Topal, annesi Mukaddes Topal'dan habersiz 1 hafta önce evden ayrıldı. 1 haftadır kızından haber alamayan anne Topal, gözyaşları içinde kızının yolunu gözlüyor. Kızının hayatından endişe duyan anne Topal, kızının biran önce bulunmasını istiyor. Evinin penceresinden sokağı gözleyen gözü yaşlı anne, kızının fotoğrafını öperek teselli oluyor.


Kızı Özlem'den 7 gündür haber alamadığını kaydeden anne Mukaddes Topal, “Kızım 7 gündür evde yok. Sesini bile duyamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Allah rızası için duyan, gören haber etsin. Yetkililere haber verdik, dilekçemizi verdik. Ben öldüm, 7 gündür bitmiş durumdayım. Çok rahatsızım zaten, gücüm kalmadı. Kızımı bekliyorum, her gün yolunu gözlüyorum. Camlardan bakıyorum, kızım gelsin diye, ama gelmiyor. İçim ciğerim yanıyor. Kızım evdeyken bir anda kayboldu. Kızım bana düşkündü. 13 yaşında, daha çok küçük. Benim yavrumu ne yaptılar, ne ettilerse bilmiyorum, kızımın hayatından endişe duyuyorum. 7 gündür gerçekten öldüm. Ölmeden önce kızımı görmek istiyorum, vallahi öldüm ben” dedi.

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