1 Mayıs'ı çalışanları ile kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şahinbey Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çalışanları ile birlikte kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şahinbey Parkı'nda önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımları ile kutladı.

Gaziantep'i işçi kardeşlerimiz güzelleştiriyor

Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, her zaman işçinin yanında olan bir anlayış ile çalıştıklarını belirterek “Daha önce işçi bayramlarında hüzün vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve gelmesi ile birlikte ‘bende bir işçiyim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 'nünde işçilerimiz bayram edecek' dedi. Gaziantep'i ve Şahinbey'i güzelleştiren işçi kardeşlerimiz aileleriniz ile mutlu ve huzurlu bir gelecek için bizde gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her zaman yanınızda. Toplu sözleşmesi ve özlük hakları ile her meselede yanınızda olan Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediye Başkanlarımız var. Kimse alın terinden başka yememiştir en güzel lokmayı. Sizlerin yaptığı bu hizmetler Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi ‘işçinin hakkını anlının teri kurumadan veriniz' diyor. Bunu prensip edinmiş her zaman işçinin ve emekçinin yanında olmuş bir anlayışımız var. Cumhurbaşkanımızdan da bunu gördük. O da her zaman sizin yanınızda” dedi.

İşçilerimizin tüm haklarını veriyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü belediye çalışanları ile birlikte kutladıklarını belirterek “Öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey olarak geniş bir aileyiz. 2.000 den fazla personelimiz var. Bunlara ailelerini de kattığımız zaman en az 10.000 kişi oluyoruz. Mesai arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz (S.A.V) işçinin hakkını anlının teri kurumadan veriniz diyor. Bizim inancımız işçi ile işveren arasında kavga değil dayanışmayı gerektiriyor. Batıda ki anlayış böyle değil. Batıda ‘sen çalış ben yiyeyim' anlayışı var. Bu kapitalist bir anlayış. Şahinbey Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin bugüne kadar olan tüm haklarını, maaşlarını ve ikramiyelerini hiç aksatmadan verdik. İşçilerimizde emeklerinin karşılığını almak ve milletimize hizmet etmek adına el birliği ile büyük bir fedakârlıkla birlikte çalışıyoruz. Bu günümüzü de işçilerimiz ile birlikte işçi bayramı olarak kutluyoruz. Bu vesile ile tekrar işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” diye konuştu.