1. Uluslararası Oyun Kongresi HKÜ'de düzenlendi

Uluslararası Oyun Kongresine (Gameconference'19) HKÜ ev sahipliği yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Kalyoncu Üstün Yetenekliler Merkezi ve Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi işbirliğiyle yapılan kongrede; oyun, oyuncak ve oyunlaştırma teması ile farklı disiplinler bir araya geldi.

Uluslararası alanda ilk kez düzenlenen ve eğitim-öğretim süreçlerinde oyun, oyuncak ve oyunlaştırmanın öneminin vurgulandığı kongreye, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete Türkiye'deki oyuncak müzelerinin temsilcileri, farklı disiplinlerden akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve alanında uzman konuşmacılar katıldı.

Herkes için her yerde oyun

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleşen ve “Herkes için Her Yerde Oyun” mottolu kongrenin açılış konuşmalarını, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Kongre düzenleme kurulu başkanı ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yaptı. Türkiye'de önemli isimlerin yer aldığı kongreye; farklı ülkelerden uzman konuklar da katıldı.

“Eğitimde yeni bir metod: oyunlaştırarak öğrenme”

Eğitimde oyunlaştırmanın önemini vurgulayan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, “Gaziantep ilklerin yaşandığı bir şehir. Bugün de bir ilk yaşıyoruz. Milli Eğitim'den 443 öğretmenimizin kongreye kayıt yaptırdı. Bunun önemi şu; birebir sahada uygulama içerisinde olan öğretmenlerimizin bu işin ne kadar önemli olduğunun farkına varmalarındandır. Oyunlaştırarak öğrenme tekniklerinin kullanılması klasik öğrenme metotları dışında yeni metotların artık eğitimin öznesi olmak zorunda olduğunu göstermesi açısından önemli. Öğrenmeyle ilgili yeni teknikleri önemsiyoruz ve bunun faydasını görüyoruz. Masal anlatıcılığı, drama, oyundan öğrenme ilgili teknikler. Bu konudaki ilgiden dolayı öğretmen arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Bol oyunlu bir kongre

Oyun, oyunlaştırma ve eğlenmenin insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu söyleyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Yaşar Özbay, “Bu konudan bir kongre çıkarmak güzel bir iş. Oyun alanlarımızı nasıl oluşturmalıyız sorusunu bu dört gün içinde bulabileceğiz. Arka plan da işin nasıl yapıldığını gözlemledim. Çok ciddi bir emek var. Tüm paydaşlarla beraber böyle güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Başarılı, verimli ve bol oyunlu bir kongre olmasını diliyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“100 bildiri, 28 çalıştay, 3 panel”

Oyun ve oyunlaştırma konularını içeren, Oyuncak müzelerini de özel olarak ele alan kongrede 100' ün üzerinde bildiri, 28 çalıştay ve 3 panel bulunduğunu belirterek kongrenin öneminden bahseden HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk: “Kongrenin disiplinlerarası ve disiplinlerüstü pek çok bilimsel çalışmayla alana destek sağlayacağına gönülden inanmaktayız. Büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğimiz kongreye; 130 öğretim elemanı, 443 öğretmen, 161 lisansüstü öğrencisi, 116 lisans öğrencisi olmak üzere 850 kişi katılım sağlamıştır. Tüm katılımcılarımıza kongremize katkıda bulundukları için teşekkür ederim” dedi.

Dopdolu içeriği ile dört gün süren kongrede gerçekleşen “Oyuncak Müzelerinde Müze Eğitimi paneli” de kongrede önemli bir yer tuttu. Eğitim alanında etkin rol üstlenen kongrede; “Oyun teorisi, öğrenme ortamı olarak oyun, dijital oyun, drama, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, düşünme araçları, akıl oyunları, mobil oyunlar, oyuncak üretimi, eğitsel oyunlar, oyun materyalleri, oyun mimarisi, oyun mühendisliği, oyun hukuku, ciddi oyunlar, oyun ve psikoloji, oyun ve sosyoloji, oyun terapisi, oryentiring, kişisel oyun hikâyeleri, tarihsel oyunlar, oyun odaları, oyun kütüphaneleri konuşuldu. Kongre sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.