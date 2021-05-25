10 yıllık şeker hastalığından Türkiye'de kurtuldu

Almanya'da yaşayan Mehmet Ercan 10 yıllık diyabet hastalığından kurtulmak için kilometrelerce yol kat ederek geldiği türkiye'de olduğu ameliyat ile sağlığına kavuştu

Almanya'da yaşayan ve 10 yıldır diyabet hastası olan 44 yaşındaki Mehmet Ercan, hayatını olumsuz etkileyen bu hastalıktan kurtulmak için arayışa girdi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birçok yakınının şeker hastalığından kurtulduğunu öğrenen Ercan, hemen hastaneye başvurdu. Metabolik cerrahi ekibi tarafından hastanede yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından operasyon için bir engelinin olmadığı belirlenen Mehmet Ercan, hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından şekeri düşen, insülin kullanmayı bırakan ve diyabete bağlı yaşadığı sağlık problemlerinden kurtulan Ercan, yaşadığı sevinci dile getirerek, “Kendimi hafiflemiş hissediyorum. 10 yılı aşkın bir süredir diyabet hastalığı ile mücadele etmek beni oldukça yordu. İnsülin kullanmama rağmen şeker değerim normal seviyelere düşmüyordu. Şeker hastalığına bağlı sağlık sorunlarım da vardı. Artık bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. Şeker sonuçlarım hemen normal değerlere düştü. Benimle ilgilenen doktorum Mehmet Ali Yağcı ve ANKA Hastanesi yönetim ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Metabolik Cerrahi Direktörü, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan, özellikle Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmekte. Şeker hastalarının bu ameliyat sayesinde şeker değerleri normal seviyelere düşerken, şekere bağlı rahatsızlıkları da ortadan kalkıyor, kilolarını kontrol altına alabiliyorlar. Ayrıca şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarları da önlenmiş oluyor. Ameliyatları laparoskopik yani kapalı şekilde yaptığımız için hastalar sosyal yaşamlarına erken dönebiliyor. Diyabet hastalarına, hastalığa teslim olmamalarını ve diyabet cerrahi yöntemini düşünmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu