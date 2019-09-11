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100 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı. Alevler hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan söndürüldü.


Karkamış yolu Doğrular Mahallesi'nde Şerif Göktaş'a ait hayvan çiftliğinde içinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman deposunda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının büyük baş hayvanlarının bulunduğu bölüme sıçramaması için büyük çaba sarf etti.


Yangın hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çiftlikte soğutma çalışmaları sürüyor.

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