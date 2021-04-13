100'üncü yıla özel 100 bin adet Gaziantep kart basıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Gaziantep'e “Gazilik” unvanının verilişinin 100'üncü yılına özel tasarlanan 100 bin adet Gaziantep kart, 14 Nisan Çarşamba günü bayilerde yerini alacak. Özel basım kartlar koleksiyoncuların ilgi odağı olacak.

Bir asır önce işgalci devletlere karşı büyük bir vatanseverlik örneği göstererek 6 bin 317 şehit ve binlerce gazi veren Gaziantep'e Gazilik unvanının verilişinin 100'üncü yılında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GAZİULAŞ tarafından 100 bin adet özel tasarım Gaziantep kart; Balıklı, Ömeriye, Nizip ve Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan satış merkezleri başta olmak üzere il genelinde 500'e yakın bayide 14 Nisan Çarşamba günü itibariyle vatandaşlar için satışa sunulacak.

Yalnızca 100'üncü yıla özel olarak basılan kartlar, kırmızı bir fona sahip olmakla birlikte, “Bu 100'den GAZİANTEP” logosu ve “Gaziantep Savunması 100'üncü yıl özel koleksiyonu” ibaresi ile vatandaşlara ulaştırılacak.

Çağının son teknolojik ürünleri ile donanmış Fransız askerler ile elindeki kısıtlı imkanlarla mücadele eden Gazi şehirlilerin anısını yaşatmak, gelecek nesillere kuşaktan kuşağa aktarmak ve vatanseverlik bilincini güçlendirmek amacıyla büyük bir öneme sahip olan bu kartlar, kuşkusuz koleksiyoncuların ilgi odağı haline gelecek.