11. Dünya Odalar Yarışmasında GSO finalde

Dünya Odalar Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atarak eğitim kategorisinde finale kaldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO'nun daha önce de aynı yarışmada birincilik ödülü kazandığını anımsatarak, Gaziantep'e aynı gururu bir kez daha yaşatmak istediklerini söyledi. Dünya Odalar Yarışması'nda Marka Şehir Projesi ile 2005 yılında Güney Afrika'da birincilik ödülü alan Gaziantep Sanayi Odası, Dünya Odalar Federasyonu (ICC World Chambers Federation) tarafından düzenlenen 11. Dünya Odalar Yarışması'nda da eğitim kategorisinde finale kalma başarısı gösterdi.

Gaziantep'in geçmişten gelen donanım ve tecrübesine dikkati çeken GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odamız bundan önce de Gaziantep ve ülkemize Dünya Odalar Yarışması'nda birincilik ödülü alarak büyük bir mutluluk yaşatmıştı. Bugün de Gaziantep Sanayi Odamız eğitim kategorisinde, Gaziantep Ticaret Odası ise en sıra dışı proje kategorisinde hazırlamış oldukları projelerle Türkiye'de finale kalan dört oda arasında yer aldılar. Ülkemizden finale kalan dört odadan ikisinin Gaziantepli olması şehrimizin birikimini, altyapısını, gücünü ve dinamizmini göstermesi açısından çok önemlidir. Burada finale kalan aslında Gaziantep olmuştur. Kazanan da Gaziantep olacaktır” şeklinde konuştu.

“Tüm ülkelerden meslek odalarının yarıştığı bu çok özel ve prestijli yarışmada birinciliğe bir adım kaldı” diyen Ünverdi, “Biz projemize çok inanıyoruz ve çok iyi hazırlandık. Her platformda belirttiğimiz gibi biz yaşamın her alanında eğitimin en temel unsur olduğunu düşünüyoruz ve son dönemde eğitim odaklı projeler geliştiriyoruz. Haziran ayında Brezilya'da düzenlenecek ödül töreninden de hazırlamış olduğumuz eğitim projemizle inşallah Gaziantep'e birincilik ödülüyle dönmek istiyoruz. Gaziantep Sanayi Odası şehrimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkılarıyla öncülük etmiş bir kurum olarak öne çıkıyor. Bunun da ulusal ve uluslararası her platformda sonuçlarını alıyoruz. Bize destek olan tüm sanayicilerimize, iş dünyamıza, şehrimize ve insanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.