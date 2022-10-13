11. Ulusal Hidroloji kongresi başladı

Ulusal Hidroloji Kongresi açılış töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Kongrenin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sunumunda Gaziantep özelinde suyun haritası, yapılan çalışmalar ve yeşil şehir hedefinde suyun haritasından bahsetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, suyun Gaziantep için önemine değinerek tarih boyunca suyu yönetenin bilgiyi de yönettiğini belirtti. “Medeniyet kodlarımızda suyun önemini gösteren çok önemli detaylar var” diyen Şahin, göreve geldikleri günden bugüne kadar suyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Şahin, ''3 Master planımızı aynı anda yaptığımız için OECD'nin şampiyon şehirler kategorisine davet edildik. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman 15 günlük suyumuz kalmıştı. 15 gün içerisinde yağmur yağmazsa şehrin suyu bitiyor dedikleri bir şehri yönetmek zorunda kaldık. Bir empati yapın. Beni ve ailemi bir düşünün. O yüzden eğer bizim arkadaşlarımızın kurumsal kapasitesi buna uygun olmasaydı, proje yapma kapasitesi bunun uygun olmasaydı, işi ehline vermeseydik, bütün ekip bu alanda yetişmiş en iyi arkadaşlarımız olmasaydı bu şehrin suyu yoktu. Bu kadar açık ve net bir şekilde size ifade etmek istiyorum'' dedi.

''Disiplinlerarası bir bilim''

Gaziantep Üniversitesi olarak 11. Ulusal Hidroloji Kongresi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını söyleyen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat,hidroloji biliminin öneminden bahsederek, disiplinlerarası bir bilim olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Balat, “Su kaynaklarının planlanması, yönetimine yönelik temel oluşturacak girdiler, siz değerli akademisyenler ve sahada çalışanların yapı iş birliğiyle belirlenecek. O nedenle bu kongrelerin topluma, yetkililere çok önemli mesajlar verdiğine, çok önemli girdiler sağladığını ve yararlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

''Hidroloji bütün projelerimizin temelinde''

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak yapılan bütün planlamaların, projelerin temelinde hidrolojinin yer aldığını aktaran Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Selek ise, “Yaptığımız barajlar, göletler, içme suyu tesisleri ve taşkınlarla mücadele konusunda hep hidroloji biliminin ürettiği verilerden faydalanıyoruz. Bu bakımdan hidroloji biliminin başlıca uygulayıcı kuruluşu olarak hidroloji bilimine çok önem veriyoruz. Bu anlamda yapılan bütün çalışmalara da desteğimizi veriyoruz” dedi.

''Kongre önemli fırsatlar sunuyor''

IOM Türkiye Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Yetkilisi Noor Al-Hashımı,hidrolojinin yeni anlayışları şekillendirmede ve sunmada teknoloji, sosyal ve politik faktörlerin rolününinovasyon ile yakından bağlantılı olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bu nedenle mülteci ve ev sahibi topluluk bireylerinin inovatif fikirler bulabileceği ve iklim değişikliğinin etkisini azaltmanın yanı sıra su kaynaklarının verimli kullanmaya imkan verecek IOM, Gaziantep Üniversitesinde uygun inovasyon merkezini kurmuştur. Ulusal Hidroloji Kongresi, paydaşların yenilikçi ve inovatif teknolojileri paylaşmaları, yeni proje ve fikirler üretmeleri ve katılımcılar arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor”

''Su toplum demek''

Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) Üniversiteler Temsilcisi Prof. Dr. Hafzullah Aksoy, Su bilimi anlamına gelen Hidrolojinin artık temel ve uygulamalı bir bilim olmaktan çıkarak, sosyal bir bilim olmaya başladığını belirterek, “Özellikle son yıllarda ortaya çıkan sosyo-hidroloji kavramının geniş bir şekilde tartışılacağına inanıyorum. Su demek toplum demek bunu önemle vurgulamamız lazım. Derdimiz, toplum bireylerinin refah düzeyini yükseltmek ki mutlu olsunlar. Toplumun ihtiyaçlarını iyi belirlemeli ve asıl ihtiyacı olan şeye öncelik vermeliyiz ” dedi.

118 bildiri sunulacak

Dünyanın birçok yerinde su kıtlığı sorunu yaşandığını ifade eden 11. Ulusal Hidroloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet İshak Yüce, “Mevcut su kaynaklarımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ancak hidrolojik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucu yapılacak analiz, modelleme ve değerlendirmelerin doğru, tutarlı ve gerçekçi bir biçimde yürütülebilmesi ile mümkündür” şeklinde konuştu.

Kongrede 118 bildiri sunularak tartışmaya açılacağını belirten Prof. Dr. Yüce, “Hidrolojik süreçlerin anlaşılması veya modellenmesine yönelik teknik sunuların yanında suya dair mevzuat ile ilgili teknik olmayan konuları da dinleme imkanımız olacak. Üniversitelerden araştırmacıların yapacağı sunumların yanında uygulamaya yönelik çalışmalardan da yararlanacağız” diye konuştu.

İki gün boyunca Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde üç ayrı salonda paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek kongrenin açılış programı sonrasında kongre sponsorlarına ve konuşmacılara plaket ve teşekkür belgesi takdim edilmesiyle program sona erdi.