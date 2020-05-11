12-18 Mayıs hemşirelik haftası

Özyılmaz, 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü, modern hemşireliğin kurucusu ve temsilcisi olan Florance Ninghtingale'in doğumunun 200'üncü yılı olması nedeniyle 2020 yılını Hemşireler Yılı olarak ilan etti. Tam da bu yıl dünyayı etkileyen korona virüs salgınına karşı verilen mücadele, hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu ortaya koydu” dedi.

Hemşirelerin, 7 gün 24 saat hasta başında yaşamlara dokunarak, her zaman olduğu gibi yine sağlık ordusunun en ön sıralarında yer aldığını kaydeden Özyılmaz, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:

“Canları pahasına, korkmadan, yılmadan, gece gündüz demeden ailelerinden, günlük yaşantılarından, uykularından fedakarlık ederek, kişisel koruyucu ekipmanların içinde nefes almadan görevini en iyi şekilde yürüten bu kahramanların Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum”